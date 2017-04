Bundesliga| SC Freiburg Christian Streich hat Lust auf Europa

Der SC Freiburg und die Europa League pflegen ein kompliziertes Verhältnis. Nach dem 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg am Mittwoch steht der Bundesligist aus dem Breisgau dicht vor der Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Die Abstiegsgefahr ist so gut wie gebannt, aber dennoch zieren sich die Freiburger sehr, wenn es um das Thema Europa geht. "Wir denken wirklich von Spiel zu Spiel. Was am Ende herauskommt, werden wir sehen", sagte etwa Verteidiger Aleksandar Ignjovski, der mit seinen Defensivkollegen nach einer wackligen Anfangsphase die Attacken von Nationalstürmer Mario Gomez und dessen VfL-Kollegen im Griff hatte.

Freiburgs Vorsprung auf die Abstiegszone ist derweil vergleichsweise enorm: Neun Punkte sind es bis Relegationsplatz 16 - sogar 13 Zähler bis zum ersten direkten Abstiegsplatz. Und der Abstand könnte am Samstag noch deutlicher werden. Dann empfängt Freiburg den FSV Mainz 05, der am Mittwoch mit dem 2:3 gegen RB Leipzig zum vierten Mal hintereinander verlor und 15. der Liga ist. Freiburgs Perspektiven könnten schlechter sein.



"Mir gefällt das nicht, so rumzurechnen", sagte Kapitän Julian Schuster. "Wenn man sich da ständig über alles Gedanken macht und etwas rein interpretiert, ist es sehr mühsam und es hilft uns nicht weiter." Die Mannschaft müsse noch konsequenter nach vorne spielen und wie gegen Wolfsburg verteidigen. Jedenfalls so wie in der zweiten Hälfte.



Da gelang es Freiburg auch, konstruktiv zu agieren und dadurch den Druck des VfL abzuschwächen. "Toll" habe er es gefunden, dass seine Spieler trotz des Bremen-Spiels (2:5) so auftraten, sagte Trainer Christian Streich. Pure Lust auf die Europa League habe er dennoch nicht - sollte sich der SC denn tatsächlich wie zuletzt in

der Saison 2012/13 qualifizieren. Gäbe es eine Garantie, die Europa League zu spielen und nächste Saison die Bundesliga zu halten, "dann hätte ich Lust", meinte Streich.