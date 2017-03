Bundesliga | Mainz 05 Keine Auswärtskarten für Ultra-Szene Mainz

Am vergangenen Samstag haben die Ultras von Mainz 05 zum wiederholten Mal massiv Pyrotechnik im Block gezündet. Der Verein hat am Montagabend daraus harte Konsequenzen gezogen.

Einige Mainzer Ultras zündeten beim Spiel in Darmstadt Pyrotechnik im Block

33.500 Euro von der UEFA, 12.000 Euro vom DFB. Das sind allein die Strafen, die Mainz 05 in den vergangenen Monaten zahlen musste. Am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Darmstadt haben die Mainzer Ultras schon wieder heftig gezündelt. Bengalos, Leuchtraketen, Böller - das volle Pyrotechnik-Programm. Wir fassen die Fakten zusammen und beantworten offene Fragen.

Frage: Ultras sind ja "fanatische Anhänger einer Fußballmannschaft" – wie fanatisch oder "gefährlich" ist denn die Mainzer Ultra-Szene?

Antwort: Die Mainzer gehörten in den letzten Jahren eigentlich eher zu den unauffälligen Ultra-Gruppierungen in Deutschland. Auch, weil die Mainzer Ultras eher eine kleine Gruppe sind, beispielsweise im Vergleich zu denen von Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund oder dem VfB Stuttgart. In dieser Saison haben die Zündeleien aber massiv zugenommen. Bereits am ersten Spieltag beim Auswärtsspiel in Dortmund ist es schon zu Vorfällen gekommen. Auf internationaler Bühne hat die Mainzer Ultra-Szene dann beim Auswärtsspiel in Frankreich beim AS St. Etienne ein verbotenes Feuerwerk im Gästeblock abgefackelt. Wirklich gefährlich sind die Mainzer Ultras aber nicht. Gewalttaten sind eher die Seltenheit.

Frage: Wie genau kennt man diese Fans bei der Polizei und im Verein?

Antwort: Im Großen und Ganzen sind die Mitglieder bekannt. Eine Ultra-Gruppierung ist nicht so strukturiert und organisiert wie "normale" Fanclubs. Sie sind aber mit einer unbändigen Leidenschaft dabei. Sie leben für ihren Verein, geben alles für ihren Club. Das Privatleben dreht sich häufig komplett um die Gruppe. Gemeinsame Aktivitäten rund um die Spiele wie etwa Choreographien, die Planung von (auch vielen wohltätigen) Aktionen, die Auswärtsfahrten - all das zählt zum Portfolio einer solchen Gruppe.

Frage: Einige von ihnen hatten im Darmstädter Stadion Feuerwerk gezündet – wie reagiert der Verein darauf?

Antwort: Der Verein will jetzt mit aller Kraft gegen diejenigen vorgehen, die den Verein in Verruf bringen. Nicht alle zündeln, klar, aber die meisten verhindern auch nichts, sondern goutieren das Ganze. Stehen jubelnd und grölend daneben, wenn die Kumpels ihre ins Stadion geschmuggelten Bengalos zünden. Die Verantwortlichen beim 1. FSV Mainz 05 werden der Ultra-Szene Mainz ab sofort für alle weiteren Auswärtsspiele dieser Saison keine Eintrittskarten mehr zur Verfügung stellen. Das hat aber eher symbolischen Charakter. Diejenigen, die unbedingt wollen, kommen dann eben als Einzelperson und nicht als Gruppe an Karten. Sie müssen zwar einen Umweg in Kauf nehmen, kommen aber dennoch an Karten. Beispielsweise für das nächste Auswärtsspiel in Ingolstadt am 2. April.

Frage: Wie wichtig ist es, dass die Verantwortlichen von Mainz 05 jetzt so gegen die Ultras vorgehen?

Antwort: Um ein Zeichen, auch für die anderen Fans zu setzen, ist es definitiv wichtig. Viele "normale" 05-Fans, die ihr Team zu den Auswärtsspielen begleiten, waren schon schwer genervt und haben schlicht keinen Bock mehr auf die Pyro-Spielereien einiger weniger. Nur wird sich eben zeigen müssen, inwieweit diese Ticketstrafe ihren Zweck erfüllen wird, und da habe ich durchaus meine Zweifel. Schlimm wäre es, wenn der "Wer ist der Stärkere?"-Streit zwischen Verein und Ultras weiter eskaliert. Denn die Rheinhessen drohen aktuell in den Abstiegskampf der Bundesliga reinzurutschen, und da spielt die Unterstützung der Kurve eine große Rolle.

Die Mainzer werden mit aller Kraft in Zusammenarbeit mit der Polizei gegen die Straftäter vorgehen. Das Bildmaterial aus Darmstadt ist nach Vereinsangaben gut auswertbar, und je nachdem, wie die Ermittlungen verlaufen, werden auch Stadionverbote ausgesprochen. Zudem haben die 05er angekündigt, wenn möglich auch Regressforderungen an die Täter zu stellen.