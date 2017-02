Bundesliga | Hoffenheim vs. Mainz Hoffenheim zurück in der Erfolgsspur

1899 Hoffenheim hat sich mit 4:0 gegen den FSV Mainz 05 durchgesetzt und damit in die Erfolgsspur zurückgefunden. Für die Mainzer war es die sechste Auswärtspleite in Folge.

Die TSG ist seit zehn Heimspielen ungeschlagen und hat damit ihren Klubrekord eingestellt. Mark Uth (5.), Marco Terrazzino (82.) und Adam Szalai (86./90.+1) erzielten die Treffer für die Hoffenheimer. Die 26.078 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena mussten nicht lange auf ein Spektakel warten. Ähnlich wie beim 4:4 im Hinspiel ging es sofort zur Sache. Zunächst vergab Jhon Cordoba eine gute Gelegenheit für die Mainzer (4.), dann schlug Uth zum sechsten Mal in dieser Saison zu.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Uth seinen zweiten Treffer auf dem Fuß (49.). Danach wurde das Spiel hektisch, Fouls auf beiden Seiten machten Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) das Leben schwer. Darunter litt das Niveau der Partie, die schon in den letzten 20 Minuten des ersten Durchgangs kein Leckerbissen war. Auch 20 Minuten vor Schluss blieb die Begegnung umkämpft, aber arm an Höhepunkten. Die Hoffenheimer waren in der Offensive ungewohnt harmlos, die Mainzer konnten die große Chance zum 1:1 durch den Argentinier Pablo de Blasis nicht nutzen (73.).

Zwei Minuten später kam schließlich Bojan zu seinem Bundesliga-Debüt. Doch am Ende waren es die Hoffenheimer Wechsel, die die Partie entschieden. In der 81. Minute nagelte Kerem Demirbay einen Freistoßan die Latte. Den Abpraller bugsierte der eingewechselte Marco Terrazzino über die Linie. Fünf Minuten später legte Terrazzino auf den ebenfalls eingewechselten Szalai vor, der das 3:0 erzielte und in der Nachspielzeit nochmals per Kopf zum 4:0 nachlegte.