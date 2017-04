Bundesliga | Hoffenheim Beleidigungen gegen Hopp - DFB ermittelt

Dies bestätigte der Kontrollausschuss-Vorsitzende Anton Nachreiner der "Bild am Sonntag". Hopp und auch seine Familie waren am Freitagabend im Ligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG von der Südtribüne aus mit Spruchbändern und Sprechchören aufs Übelste beleidigt worden - was 1899-Coach Julian Nagelsmann in Rage brachte und sogar die Freude über den erstmaligen Einzug in den Europapokal trübte. Auf einem geschmacklosen Plakat hatten Kölner Anhänger Hopps Eltern als "Hure" und "Nazi" bezeichnet, zudem gab es wiederholte Schmährufe gegen den 76-Jährigen.