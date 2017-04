Bundesliga | FSV Mainz 05 Ultra schwört Mainz 05 auf Abstiegskampf ein

Mit der 1:2-Niederlage in Ingolstadt geht der Mainzer Abwärtstrend weiter. Vor allen Dingen die Leistung in der ersten Halbzeit stößt auf Unverständnis bei den mitgereisten Fans in Ingolstadt, auch bei den Mainzer Ultras. Diese sollten eigentlich auswärts keine Tickets mehr bekommen. Die eigentlich unerwünschten Anhänger sind aber eben auch genau die, die am Schluss ihrer Mannschaft Mut machten und sie unterstützten.