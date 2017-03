Bundesliga | FSV Mainz 05 Situation für den FSV Mainz 05 immer gefährlicher

Am Tag nach dem 0:1 gegen Schalke überwiegt noch die Enttäuschung, dennoch hat die Aufarbeitung bei der 05ern begonnen. Sehr wahrscheinlich, dass Coach Schmidt besonders die Probleme in der zweiten Halbzeit ansprechen wird. Nach dem Gegentreffer von Sead Kolasinac in der 50. Minute, hier sah die rechte Abwehrseite der 05er alles andere als gut aus, warteten die 30.000 in der Mainzer Arena trotz genügend Rest-Zeit vergeblich auf eine entsprechende Reaktion.