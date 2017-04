Bundesliga | FSV Mainz 05 Schmidt auch in Freiburg auf der Mainzer Bank

Für die Elf von Trainer Martin Schmidt die vierte Pleite in Serie. Die 05er bleiben auf Rang 15, punktgleich mit dem FC Augsburg auf dem Relegationsrang. Trotzdem sitzt der Schweizer Coach auch am Samstag (15.30 Uhr) in der Partie beim SC Freiburg auf der Mainzer Bank. Dies bestätige Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Spiel gegen Leipzig in der ARD und lieferte eine Erklärung fürs Festhalten am in jüngster Zeit umstrittenen Trainer mit: "Das war für mich ein ganz klarer Unterschied zur Niederlage in Ingolstadt. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir uns gewünscht haben. Sie war aggressiv, hat gedrückt, Chancen herausgespielt und Leipzig beeindruckt. Der Schalter wurde umgelegt."