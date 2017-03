Bundesliga | FSV Mainz 05 Ohne Angst nach Ingolstadt

Die Situation beim FSV Mainz 05 ist vor der englischen Woche mit drei wegweisenden Spielen angespannt. Zum Auftakt geht es am Sonntag nach Ingolstadt.

Die aktuelle Lage der Mainzer wird intern nicht thematisiert. Der FSV ist Zwölfter, der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt drei Punkte. Ruhig arbeiten - so lautet das Motto vor dieser wichtigen englischen Woche.

"Wir denken nicht an das, was passieren könnte, sondern erinnern uns an unsere Stärken. Daran haben wir gearbeitet", verweist der Schweizer Coach Martin Schmidt auf die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft.