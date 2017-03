Bundesliga | FSV Mainz 05 Martin Schmidt - offen in fast alle Richtungen

Schon bei seinem Amtsantritt in Mainz wurde gewitzelt, dass Martin Schmidt der nächste Trainer bei Borussia Dortmund werde und den gleichen Weg einschlagen würde wie seine Vorgänger.

Martin Schmidt ist weiter heiß begehrt.

Der Trainerposten in Mainz als Durchgangsstation für höhere Aufgaben? Klar, auch Martin Schmidt kann sich nochmal irgendwann etwas anderes vorstellen, als Coach von Mainz 05 zu sein. Vielleicht sogar im Ausland. Wenn, dann aber eher nicht in der Premier League auf einer regnerischen Insel, sondern im Süden. Er liebt die Sonne und die Wärme. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich der Schweizer in Mainz so wohl fühlt. In einer der wärmsten Regionen Deutschlands, sowohl was das meteorologische Klima als auch das Arbeitsklima angeht. Hier kann man – weitestgehend - in Ruhe eine Mannschaft entwickeln.

Kein Kontakt zu Leverkusen

Schmidt ist seit sieben Jahren Trainer bei Mainz 05, zwei Jahre davon als Chef der Bundesliga-Profis. Im Juni 2018 läuft sein Vertrag aus. Er hat sich einen guten Ruf erarbeitet und deshalb ist sein Name sofort im Spiel, wenn irgendwo ein Trainer gesucht wird. So wie zuletzt in Leverkusen. „Es gab zu 100 Prozent keinen Kontakt zu Leverkusen, das ist reine Spekulation“, widerspricht der Mainzer vehement allen Gerüchten. Er versichert glaubhaft, dass er den nächsten Karriereschritt noch nicht plant. Ohnehin gelten da für ihn andere Kriterien:“Mein Gefühl muss stimmen, und im Moment bin ich hier sehr glücklich.“

Vorbild Arsene Wenger

Deshalb kann sich Martin Schmidt auch durchaus vorstellen, eine ganze Ära bei Mainz 05 zu prägen und entsprechend lange Trainer bei den Rheinhessen zu bleiben. So wie Arséne Wenger, der seit über 20 Jahren bei Arsenal London das sportliche Sagen hat. Allerdings hat der 49-Jährige nicht vor, mit 65 noch an der Seitenlinie zu stehen. Sollte seine Zeit in Mainz doch schneller als erwartet zu Ende gehen, stünde ein Nachfolger schon in den Startlöchern. Sandro Schwarz hat sich als Trainer der Drittliga-Mannschaft bereits empfohlen und das Konzept, einen Mann aus den eigenen Reihen zum Chef zu befördern, ist in Mainz ja bereits mehrfach erfolgreich praktiziert worden.