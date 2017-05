Bundesliga | FSV Mainz 05 Mainzer Profis dürfen "die Sau rauslassen"

Der FSV Mainz 05 ist so gut wie gerettet. Doch nach dem furiosen 4:2 gegen Eintracht Frankfurt war erst einmal banges Warten angesagt. Grund war die Unterbrechung der Partie des Konkurrenten Wolfsburg. Als diese beendet war, brachen alle Dämme.

34 Minuten lang bangten und zitterten die ausgepumpten Mainzer Profis vor dem Fanblock. Trainer Martin Schmidt blickte immer wieder zum Kabinengang, wo Liveticker und Fernseher heiß liefen. "Das war brutal", sagte der Coach des FSV Mainz 05 - doch als nach der gefühlten Ewigkeit der Klassenerhalt (so gut wie) perfekt war, brachen alle Dämme.

Die Situation war kurios: Die Mainzer drehten mit wahnsinniger Moral einen 0:2-Rückstand gegen den Pokalfinalisten, mussten dann aber abwarten, ob der VfL Wolfsburg nach der Gewitter-Unterbrechung gegen Borussia Mönchengladbach nicht doch noch ein Tor schießt. Rund 400 Kilometer entfernt blieb es beim 1:1. "Das ist schon etwas seltsam", sagte Schmidt: "Aber das passt ein bisschen auch zur unserer Saison. Am Ende haben wir das Ding in Wolfsburg einfach nur runtergebetet. Die Erleichterung ist riesengroß."

Deshalb erteilte Schmidt seinen Spielern die Erlaubnis zum "Sau rauslassen, das haben sie verdient". Der Schweizer bedankte sich zudem bei der Führungsetage des Klubs, die trotz der langen Krise an ihm festgehalten hatte. "Das ist vielleicht auch ein Zeichen an die Liga, dass nicht immer sofort gewechselt werden muss", sagte Schmidt: "Vertrauen und Ruhe stehen über allem. Intern war nie Misstrauen da, da hat niemand an mir gezweifelt."