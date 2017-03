Bundesliga | FSV Mainz 05 Mainz holt wichtigen Punkt gegen Wolfsburg

Nach 20 Minuten bekam Wolfsburg eine Ecke. Die Hereingabe von Ricardo Rodriguez flog an Freund und Feind vorbei in den Fünfmeter-Raum. Mario Gomez musste nur noch den Schädel hinhalten - 0:1 Wolfsburg durch den Ex-Stürmer des VfB Stuttgart. Die Verteidigung von Mainz agierte in dieser Szene viel zu schläfrig. Der Jonker-Effekt zeigte also gleich Wirkung.