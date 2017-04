Bundesliga | FSV Mainz 05 Mainz 05 kann doch noch gewinnen

Der FSV Mainz 05 präsentierte sich gegen die Hertha von Beginn an selbstbewusst - trotz der zuletzt fünf Niederlagen in Folge mit je einem Treffer Unterschied. Die Nullfünfer waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend und investierten deutlich mehr als Berlin. So erspielte sich die Elf von Trainer Martin Schmidt ein klares Chancenplus, war vor dem gegnerischen Tor aber zu harmlos. Trotzdem ging Mainz mit einer Führung in die Pause. Danny Latza traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Schuss aus 18 Metern, der von Hertha-Verteidiger John Brooks unhaltbar abgefälscht wurde.