Bundesliga | FSV Mainz 05 Mainz 05 feiert Fastnachts-Party in Leverkusen

Der FSV Mainz 05 kann am Rosenmontag in Ruhe Fastnacht feiern. Ausgerechnet ein ehemaliger Leverkusener hat Bayer 04 einen vorzeitigen Aschermittwoch beschert.

So hat sich Levin Öztunali seiner Rückkehr nach Leverkusen vorgestellt: Zuerst zirkelt der ehemalige Bayer-04-Spieler einen Eckball in den Leverkusener Strafraum, wo Stefan Bell in aller Seelenruhe zum 1:0 einköpft. Den Freistoß acht Minuten später verwandelte er kurzerhand selbst. So hatte Mainz-05-Trainer Martin Schmidt sich den Auftakt gegen Bayer 04 Leverkusen vorgestellt. So dürfen die Mainzer Spieler am Rosenmontag auch ruhigen Gewissens Fastnacht feiern.