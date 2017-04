Bundesliga | FSV Mainz 05 Mainz 05 bei den Bayern - Fluch oder Segen?

Bayern München schied gegen Real Madrid nach großem Kampf aus der Champions League aus. In der Bundesliga wartet nun der FSV Mainz 05 auf den FCB. SWR-Sportreporter Stefan Kersthold hat sich darüber Gedanken gemacht, was das Scheitern der Bayern für die Rheinhessen bedeutet.

Jhon Cordoba trifft im Hinspiel zum 1:0 für den FSV Mainz 05 (Endstand 1:3)

Zugegeben, ich bin mir selbst noch nicht sicher, ob der Auftritt der Bayern in Madrid mit dem bekannten Ausgang und all seinen Begleiterscheinungen für die Mainzer eher ein Vor- oder ein Nachteil sein wird. Zunächst noch einmal zu den Fakten.

Der Frust dürfte beim FCB groß sein

Die Münchner sind also raus aus der Königsklasse. Übrigens so früh, wie seit sechs Jahren nicht mehr (2010/11 im Achtelfinale gegen Inter Mailand). Da dürfte der Frust groß sein. Nun gibt es aber bekanntlich mehrere Arten der Reaktion auf einen solchen Frust. Während manche – Spieler und auch komplette Mannschaften - völlig aus dem Tritt geraten und in den Tagen und Wochen danach kaum noch etwas auf die Reihe bekommen, entwickelt sich bei anderen so etwas wie ein "Jetzt erst recht"-Gefühl. Ganz wie bei den angeschlagenen Boxern, die ja in einer solchen Situation oft besonders gefährlich sind.

Ancelottis Aufbauarbeit

Viel wird davon abhängen, ob es Trainer Carlo Ancelotti schaffen wird, sein gefrustetes Team wieder aufzubauen. Was man dem erfahrenen Italiener (zweimal Champions League Sieger mit dem AC Milan, einmal mit Real Madrid) aber durchaus zutrauen darf.

Was aber auch der Erfolgscoach nicht – und die Bayern-Ärzte nur bedingt - beeinflussen können, sind die körperlichen Nachwirkungen der Nacht von Madrid. Manuel Neuer zog sich beim vorentscheidenden 3:2 (Cristiano Ronaldo traf aus Abseitsposition) eine Fraktur am linken Fuß zu und fällt mehrere Wochen aus. Und ob die beiden Innenverteidiger Mats Hummels und Jerome Boateng, die in Madrid bei aller Qualität mit zunehmender Spieldauer wie Mitglieder einer Versehrtentruppe über den Platz trabten, bis zum Samstag wieder fit werden, darf zumindest bezweifelt werden.

DFB Pokal Halbfinale vor der Brust

Natürlich verfügen die Bayern auch bei Ausfällen immer noch über einen grandiosen und siegfähigen Kader. Arjen Robben, Franck Ribéry, Thomas Müller, oder David Alaba, um nur einige zu nennen, sind alles Weltklasse-Fußballer. Mit welcher Elf die Münchner am Samstag auch auflaufen werden, auf die Mainzer wird einiges zukommen.

Aber es gibt durchaus auch ein paar Gründe, die für die Rheinhessen sprechen. Bleiben wir beim Personal. Da ist Ersatzkeeper Sven Ulreich bei aller Wertschätzung kein Neuer. Außerdem könnten die Bayern gedanklich bereits einen Schritt weiter sein, nämlich beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dauerrivale Borussia Dortmund (am kommenden Mittwoch).

Wiederholt sich die Geschichte?

Und, aus Mainzer Sicht vielleicht das überzeugendste Argument: die letzte Mannschaft, die ein Bundeligaspiel in München gewinnen konnte, hieß: FSV Mainz 05. Am 2. März 2016 traf Jhon Cordoba sechs Minuten vor dem Abpfiff zum 2:1 für das Team von Trainer Martin Schmidt.