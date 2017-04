Bundesliga | FSV Mainz 05 Keine Ausreden – es zählt nur die Leistung

Es gibt im Fußball viele mehr oder weniger schlaue Sprüche. Einer davon heißt: "Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen." Im letzten Jahr konnte der FSV Mainz 05 dieses paradoxe Vorhaben in die Tat umsetzen und gewann beim späteren und damit amtierenden deutschen Meister mit 2:1. Und auch wenn die Erinnerungen an diesen Erfolg, so schön er denn auch war, rund 13 Monate danach nichts mehr wert sind, treten die Mainzer die Reise nach München auch dieses Mal mit ein klein wenig Hoffnung an.