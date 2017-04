Bundesliga | FSV Mainz 05 Ingolstadt zeigt Mainz, wie Abstiegskampf geht

In einer umkämpften Partie verliert der FSV Mainz 05 mit 1:2 gegen den Tabellen-Vorletzten Ingolstadt und ist nun endgültig mitten im Abstiegskampf angekommen.

Viele hatten vor dem Spiel bereits vermutet, dass es nicht die große Fußballkunst zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Ingolstadt werden würde. Sie sollten recht behalten. Sicher kam weder den Mainzern, noch dem Fan der gepflegten Fußballunterhaltung zupass, dass die Schanzer bereits in der 10. Minute durch Markus Suttner in Führung gegangen waren. Bezeichnender Weise hatte 05-Kapitän Bell, der zuletzt durch seine Vertragsverlängerung noch ein Zeichen setzen wollte, den Torschützen nach einem Eckball ziehen lassen und so konnte dieser unbedrängt zur Führung einköpfen.