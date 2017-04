Bundesliga | FSV Mainz 05 Ein Schröder für den Klassenverbleib

Sportdirektor Rouven Schröder steht am Vormittag tiefenentspannt am Trainingsplatz, beobachtet die Übungseinheit von Trainer Martin Schmidt. "Die Jungs sind wieder mit richtig viel Freude und der nötigen Lockerheit bei der Sache", stellt der FSV-Sportdirektor fest. Der Punkt bei den Bayern gibt Mainz 05 offensichtlich richtig Auftrieb.

Die Jungs, das ist die Mannschaft, die Schröder für diese Saison zusammengestellt hat. Ein Kader, der eine ordentliche Hinrunde abgeliefert (Tabellenplatz 11) und zeitgleich in der Europa League für Positivschlagzeilen gesorgt hatte. Es ist aber auch nahezu die gleiche Mannschaft, die in der Rückrunde im freien Fall fast bis auf den Relegationsplatz abgestürzt ist.

Nach fünf Niederlagen in Folge rechnete jeder in Fußballdeutschland mit der Entlassung von 05-Trainer Martin Schmidt. Klarer Fall von "denkste". Schröder sprach Schmidt das volle Vertrauen aus und erklärte, mit dem Schweizer die Saison durchzuziehen. Das war nicht ängstlich, sondern mutig. Rouven Schröders Ansage, ganz leise, aber deutlich, sachlich. Schröder ist kein Lautsprecher, kein Populist. Keine Rumpelstilzchen-Auftritte an der Seitenlinie, Trommeln ist nicht seine Sache. Doch wenn der Mainzer Sportdirektor spricht, dann wird er gehört.

Seit dem öffentlichen Schulterschluss mit dem Trainer sind in Mainz alle zusammen gerückt. Mannschaft, Verein, Fans. Es herrscht jetzt Ruhe im Umfeld und, was noch viel wichtiger ist, der Glaube an den Klassenverbleib ist zurück. Die Resultate stimmen wieder. 1:0 gegen Berlin gewonnen. In München einen Punkt geholt.