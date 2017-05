Bundesliga | FSV Mainz 05 Der ganz große Druck ist weg für Mainz 05

Der FSV Mainz 05 hat den Klassenerhalt am vergangenen Spieltag mit der sensationellen Aufholjagd beim 4:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt praktisch gesichert. Nur bei einer Niederlage in zweistelliger Höhe am Samstag in Köln könnte es nochmal eng werden. Aber daran glaubt bei den Rheinhessen niemand.