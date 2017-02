Bundesliga | FSV Mainz 05 Abstiegskampf statt Fastnachts-Party

Trainer Martin Schmidt wünscht sich eine Reaktion. Der Knoten soll platzen bei den Mainzern. Ausgerechnet zur fünften Jahreszeit. Statt fastnächtlicher Leichtigkeit herrscht bei den 05ern eher Anspannung vor der kommenden Aufgabe in Leverkusen.

2:11 min | Do, 23.2.2017 | 19:30 Uhr | SWR Aktuell Rheinland-Pfalz | SWR Fernsehen RP Mehr Info Vor dem Spiel gegen Leverkusen Mainz 05 und das Abstiegsgespenst Nach sechs Niederlagen in den vergangenen zehn Spielen klopft beim FSV Mainz 05 das Abstiegsgespenst an - zumindest ein bisschen. Denn der Abstand zu Relegationsrang 16 ist deutlich geschrumpft.

Die Niederlage gegen Werder hat in Mainz noch einmal klargemacht: Der selbst ernannte Karnevalsverein steckt mittendrin im Abstiegskampf. "Der Klassenerhalt ist für uns immer ein Thema. Es geht um den Kampf um den Klassenerhalt", hebt Schmidt deutlich hervor. Der 49-jährige will in dieser schwierigen Situation eine andere Einstellung sehen. "Einige mögen gedacht haben, das Bremen-Spiel sei nicht so wichtig." Mentalität, Einsatz, Leidenschaft und Motivation erwartet der Schweizer jetzt von seinem Team.

Ausgeprägte Auswärtsschwäche

Gerade mal sieben Punkte holten die Mainzer in der Fremde. In der Auswärtstabelle ist nur Schlusslicht Darmstadt 98 schlechter. Für Schmidt kein Grund zur Resignation, im Gegenteil. "Die Schwäche ist für uns Motivation. Auswärts liegen Punkte, die wir dringend brauchen." Auf große Unterstützung können die 05er dabei nicht bauen. Gerade mal 1.300 Fans wollen sich am Fastnachts-Samstag auf den Weg nach Leverkusen machen. Die Werkself wurde beim Champions-League-Auftritt gegen Atletico Madrid intensiv von den Mainzer Scouts beobachtet und dabei deren Defensivschwächen ausgewertet.

Reaktion zeigen

Man ist in Mainz trotz der Schwankungen der letzen Woche vom Erfolg überzeugt. "Immer wenn der Druck steigt, haben wir eine Reaktion gezeigt. Darauf zähle ich auch jetzt", formuliert ein optimistischer Mainzer Coach die Ziele nicht nur für das Wochenende. "Unsere nächsten Spiele sind nicht wichtig, sie sind hoch-wichtig."

Fastnacht noch weit weg