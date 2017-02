Bundesliga | Christian Heidel Schafft Schalke auch Christian Heidel?

In Mainz erfolgreich, beim FC Schalke schon früh unter Druck: Während der FC Schalke 04 im Mittelmaß versinkt, wächst der Druck auf den Manager, der vor der Saison als Messias geholt wurde.

Man kann zwar nicht in Christian Heidel hineinschauen, doch es könnte durchaus sein, dass sich der Schalker Manager in diesen Tagen häufiger an seine alte Wirkungsstätte zurücksehnt. In Mainz, wo der 53 jährige fast zweieinhalb Jahrzehnte mit überschaubaren Mitteln erstaunliche Erfolge feierte, konnte Heidel schalten und walten – auch wenn es sportlich einmal weniger gut lief.

0:56 min Mehr Info Bundesliga | Christian Heidel "Stimmung wird getragen von der Frankfurt-Niederlage"

Er war unantastbar, fast so bekannt und beliebt wie der Rosenmontagszug - und nicht wenige (vielleicht sogar er selbst) glaubten, dass der frühere Geschäftsführer eines Mainzer Autohauses sein Manageramt beim Bundesligisten seiner Heimatstadt auf Lebenszeit ausüben würde. Doch im Sommer kam alles anders. Heidel hatte Fernweh, wollte vor der Rente noch einmal etwas anderes machen und heuerte bei den Königsblauen, beim FC Schalke 04, an.

Nachdem bereits der Saisonstart in die Hose ging - die Schalker verloren die ersten fünf Spiele und waren Tabellenletzter - verlief auch der Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende alles andere als prickelnd, die Knappen verloren zu Hause mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt und liegen aktuell noch hinter den Mainzern auf dem elften Tabellenplatz. Aus den letzten sechs Spielen haben die Schalker vier Punkte geholt.

In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins "Kicker" geben 62,1 Prozent der Befragten den Spielern die Schuld an der Misere, das Management sehen 21,7 Prozent, Trainer Markus Weinzierl 16,2 Prozent in der Verantwortung - der Druck auf Christian Heidel wächst.

"Das haben wir uns selbst eingebrockt"

"Die Situation ist natürlich anders, als wenn man auf Platz 3 oder 4 steht. Das hier eine große Erwartungshaltung herrscht, war mir vom ersten Tag an klar," teilt der Manager vor dem Gastspiel beim Spitzenreiter FC Bayern München mit. Da auch hier nicht unbedingt mit drei weiteren Punkten gerechnet werden kann, ist für Heidel auch klar, dass die Stimmungslage in der Öffentlichkeit zur Zeit nicht gerade positiv ist. "Damit müssen wir umgehen, das haben wir uns selbst eingebrockt", so Heidel.

Lauter geworden ist die Kritik aber auch wegen der nicht unbedingt erfolgreichen Transferpolitik. Zehn neue Spieler hat Heidel seit seinem Amtsantritt geholt, als Verstärkungen haben sich bislang nur Abwehrchef Naldo und Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb erwiesen. Was der Manager natürlich nicht beeinflussen konnte und kann – mit Embolo, Coke und Baba fallen gleich drei hoffnungsvolle Akteure wegen Verletzungen längerfristig aus.

Mit Burgstaller und Badstuber aus der Krise

Im Winter kamen mit dem Zweitligatorjäger Burgstaller (Nürnberg, 1,5 Millionen Euro), mit Holger Badstuber (ausgeliehen vom FC Bayern) und mit Daniel Caligiuri (Wolfsburg, 2,5 Millionen Euro) drei weitere neue Spieler. Aber trotz des Treffers von Burgstaller gleich bei seinem ersten Einsatz (1:0-Sieg gegen Ingolstadt) ist es noch zu früh, um eine Bewertung abzugeben.