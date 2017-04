Fußball | Bundesliga Niederlecher lässt Freiburg träumen

In der ersten Halbzeit musste der SC Freiburg beim VfL Wolfsburg meist hinterherlaufen. Denn der Ball zirkulierte in den Reihen der Wolfsburger. Und am Ende der grün-weißen Ball-Stafetten stand meistens Mario Gomez, der seinen Tor-Hunger trotz seiner drei Buden am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen, noch immer nicht gestillt hatte. Wie in der 8. Minute, als Gomez aus sieben Metern das Tor verfehlte. Oder in der 34. Minute, als Schwolow mit etwas Glück den Volleyschuss von Maximilian Arnold parierte, den Gomez mit der Hacke in Richtung Tor abfälschte. Zwischendurch parierte Schwolow auch noch gegen Riechedly Bazoer (13.) und den Brasilianer Vieirinha (29.). Es lag überwiegend an dem 24 Jahre alten Torwart, dass der SC Freiburg mit 0:0 in die Pause ging.