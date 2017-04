Bundesliga | FSV Mainz 05 Schmidt zeigt sich kämpferisch

Trainer Martin Schmidt wird beim FSV Mainz 05 offen in Frage gestellt. In den Foren, bei den Fans und in den Medien wird er teilweise scharf kritisiert. Im beschaulichen Mainz gibt es das nicht so oft.

Mainz-05-Trainer Martin Schmidt fordert von seinem Team gegen RB Leipzig mehr Leidenschaft

In Mainz sollen die Uhren des harten Fußballgeschäfts ja noch ein wenig anders laufen. Aber für FSV-Mainz-05-Trainer Martin Schmidt ist es gerade nicht sehr gemütlich. "Im letzten Sommer war ich noch der König von Mainz und jetzt geht es bergab mit mir. Das sind die Schlagzeilen, die so gemacht werden. Ich kenn ja das Geschäft. Ich nehme das nicht persönlich", sagte der Schweizer am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig und gab sich kämpferisch. "Die jetzige Situation ist auch eine Chance. Wir haben was zu gewinnen. Wenn wir das bewältigen, wächst die Mannschaft zusammen und wir profitieren im nächsten Jahr davon. Es ist auch meine Chance. Ich kriege das hin."

Die Spieler müssen mutiger sein

Es ist ein leidenschaftlicher Appell, denn die Lage bei den Mainzern ist aktuell brenzlig. Sie sind nicht auf einem Abstiegsplatz, aber nur dank eines besseren Torverhältnisses nicht auf dem Relegationsplatz. Die Abstiegsangst grassiert in der Stadt und die Sorgen sind berechtigt. Denn die Mannschaft von Martin Schmidt spielt aktuell schlechten Fußball und hat bisher nicht zu erkennen gegeben, dass sie bedingungslos die Klasse halten will.

Aus den letzten vier Partien gab es nur einen Punkt. Die 1:2-Niederlage beim Tabellenvorletzten Ingolstadt am Sonntag war ein Armutszeugnis. Der Sportdirektor Rouven Schröder handelte direkt nach der Partie: Er rief die Mannschaft in die Kabine und machte eine unmissverständliche Ansage. "Ich habe deutliche Worte gefunden auch mit Schärfe. Wir brauchen uns gar nichts vormachen. Ich glaube jeder weiß jetzt, um was es geht." Schröder will gegen Leipzig genau hinschauen und fordert die Spieler auf, mutig zu sein und dem Gegner zu zeigen, wer das Spiel gewinnen will.

"Wir sitzen alle in einem Boot und es ist kein Kanu"

Sportdirektor Rouven Schröder stärkt seinem Trainer Martin Schmidt den Rücken

Wenn ein Sportdirektor seinem Trainer den Rücken stärkt, gehen die Lauscher auf im harten Fußballgeschäft. Auf die Frage, ob er sich mit dem Trainer Gedanken gemacht hat, was nach einer Niederlage gegen Leipzig und am Samstag gegen den SC Freiburg passiert, wird auch Schröder kämpferisch. "Martin und ich sind ganz eng beieinander. Wir konzentrieren uns voll auf Leipzig. Nur ein Sieg zählt. Drei Punkte und wir sind voll auf Kurs. Wir sitzen alle in einem Boot und es ist kein Kanu." Sportdirektor und Trainer hoffen auf die Wende.

Die Woche der Wahrheit