Bundesliga | 2:1-Sieg in Ingolstadt Drei Punkte für Freiburg zum Abschluss

Bundesliga | 2:1-Sieg in Ingolstadt

Der SC Freiburg hat sich mit einem Erfolgserlebnis in den verdienten Weihnachtsurlaub verabschiedet. Der Sieg in Ingolstadt lässt den SC auf Rang acht überwintern.

Am Ende behielt der SC Freiburg um Christian Günter die Lufthoheit gegen den FC Ingolstadt

Beim SC Freiburg, der zuletzt mit einer überragenden Laufleistung auf Schalke gepunktet hatte, rückte Maximilian Philipp erstmals nach längerer Verletzung wieder in die Startelf. "Die Spieler wissen, dass sie alle Kräfte mobilisieren müssen. Wir wollen das Spiel dort gewinnen", hatte Trainer Christian Streich angekündigt.

Der Aufsteiger zeigte die gefälligere Spielanlage und hatte ein Plus an Ballbesitz. Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten Mangelware, bis Niederlechner (19.) mit einem gefährlichen Flachschuss erstmals FCI-Torwart Martin Hansen zu einer Parade zwang.

In der 34. Minute war es dann Niederlechner, der die Mannschaft von Christian Streich in Führung schoss. Nach einem Foul von Ingolstadts Tisserand an Vincenzo Grifo gab es zurecht Strafstoß für die Gäste, den Niederlechner cool zum 1:0 verwandelte. Vier Minuten vor der Pause legte Florian Niederlechner nach und sorgte für die komfortable 2:0-Führung zur Halbzeit.