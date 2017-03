Bundesliga | 2:1 in Berlin Süles Hammer lässt Hoffenheim jubeln

Hertha kam nach 16 Minuten zur ersten Großchance, doch Salomon Kalou scheiterte aus zehn Metern am aufmerksamen Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann. In der 32. Minute hatte der aufgerückte Pekarik mehr Glück. Sein Flachschuss wurde noch leicht abgefälscht und schlug im kurzen Eck des TSG-Tores ein. Doch die Kraichgauer kamen prompt zurück: Andrej Kramaric glich per Elfmeter zum 1:1 aus (39.), nachdem Mittelstädt der Ball im Sechzehner an die Hand gesprungen war.