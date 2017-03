Bundesliga | 1899 Hoffenheim Wagner entscheidet Partie gegen Bayer

Hoffenheim hatte bereits in der dritten Minute die erste Großchance: Andrej Kramaric eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte ihn steil in den Lauf von Sandro Wagner. Der 1899-Angreifer lief allein auf Bayer-Keeper Bernd Leno zu, scheiterte aber mit einem flachen Schuss aus spitzem Winkel. Leverkusens erste kleine Chance vergab Karim Bellarabi. Der 20-Meter-Schuss des Nationalspielers ging einen halben Meter rechts am Tor vorbei. So entwickelte sich in der Anfangsphase ein munterer Schlagabtausch, in dem beide Teams immer wieder zum Abschluss kamen.