Bundesliga | 1899 Hoffenheim Volles Haus gegen Konkurrent Leverkusen

Nach erst zwei Saison-Niederlagen ist 1899 Hoffenheim weiter oben dabei. Jetzt geht es in die heiße Phase im Kampf um die internationalen Plätze. Der kommende Gegner musste seine internationale Saison in der vergangenen Woche beenden.

Kann 1899-Trainer Julian Nagelsmann auch gegen Bayer Leverkusen jubeln?

Im Kampf um die Champions-League-Plätze kann 1899 Hoffenheim einem Konkurrenten die wohl letzte Hoffnung nehmen. Mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen würde der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga den Abstand auf den Werksclub auf 14 Punkte vergrößern.

Die Mannschaft des neuen Trainers Tayfun Korkut war am Mittwoch im Achtelfinale der Königsklasse ausgeschieden. Genau dorthin, auf die große internationale Bühne, wollen die Kraichgauer. Die Europa-League-Teilnahme fände Chefcoach Julian Nagelsmann schon "gut" - "sehr gut wäre etwas anderes."

Stadion ausverkauft

Über mangelnden Zuspruch kann sich Hoffenheim an diesem Samstag (15:30 Uhr) nicht beklagen: Die Rhein-Neckar-Arena ist mit 30.150 Besuchern ausverkauft. Nachdem beim 5:2 gegen den FC Ingolstadt nur 23.000 Zuschauer gekommen waren, hatte Nagelsmann geklagt: "Die Zuschauerzahl ist schon grenzwertig, das muss ich ehrlich sagen. Das trifft bei mir auf wenig Verständnis und ist mir schleierhaft."

Dabei wirbt die TSG derzeit eifrig gerade um sein junges Publikum: Nagelsmann stellte sich bei einer Pressekonferenz des "Hoffi-Clubs" gemeinsam mit Keeper Olvier Baumann fast eine Stunde lang den Fragen von 40 Kindern - und hatte sichtlich Spaß dabei.

Mit der Champions-League-Teilnahme sei das übrigens ganz einfach. "Wenn wir jedes Spiel gewinnen, sind wir dabei. Wenn wir jedes Spiel verlieren, nicht", so der mit 29 Jahren jüngste Chefcoach im Oberhaus. Und falls es nicht klappt, "hoffe ich nicht, dass alle Kinder hier todunglücklich sind und sechs Wochen durchweinen."

Heimstärke spricht für Hoffenheim

Gegen Leverkusen geht Hoffenheim mit der Empfehlung ins Spiel, in allen zwölf Heimspielen ungeschlagen zu sein - und im Hinspiel Leverkusen mit 3:0 düpiert zu haben. Dabei ist Bayer so etwas wie der Angstgegner der Kraichgauer: Nur zwei der 17 Erstliga-Spiele gewann 1899, dabei setzte es 13 Niederlagen.



"In der Champions League haben sie im Saisonverlauf viele richtig gute Spiele gemacht, aber in der Bundesliga haben sie es nicht geschafft, konstant zu sein", sagte Hoffenheims Topscorer Andrej Kramaric (acht Tore, sieben Vorlagen). "Ich hoffe, sie erwischen gegen uns nicht den besten Tag." Der kroatische Nationalspieler wird wohl neben Sandro Wagner stürmen, den eine Ladehemmung plagt: Seit 458 Minuten ist der Ex-Darmstädter torlos, der letzte Treffer datiert vom 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg am 21. Januar.

Und noch ein Angreifer wird im Blickpunkt stehen: Nationalspieler Kevin Volland, der vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt war, hatte im Hinspiel nach sechs Minuten wegen einer Notbremse Rot gesehen. Zuletzt gelangen ihm allerdings drei Tore in fünf Spielen - und Hoffenheim muss gegen Volland und Co. hinten umbauen: Abwehrchef Kevin Vogt sitzt seine Gelb-Sperre ab; für ihn könnte Niklas Süle auf die zentrale Position rücken und Ermin Bicakcic in die Mannschaft kommen.