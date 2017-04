Bundesliga| 1899 Hoffenheim Niklas Süle – Abwehrchef vor dem Abschied

1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Köln - das ist auch das Duell zwischen Abwehrspieler Niklas Süle und Ausnahme-Stürmer Anthony Modeste. Man darf gespannt sein, wie es ausgeht.

Niklas Süle ist noch bis 2019 vertraglich an Hoffenheim gebunden

Am Freitagabend trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den 1. FC Köln und damit auf einen der Ausnahmestürmer der Liga: Anthony Modeste. Ob der ehemaligen Hoffenheimer Stürmer (19 Tore für die TSG) eine Chance haben wird gegen den aktuellen Hoffenheimer Abwehrchef, das wird sich zeigen. Niklas Süle und Co. wollen es den Kölnern jedenfalls so schwer wie nur möglich machen.

Nagelsmann schwärmt von Süle

Er ist gar nicht so alt, wie seine Spielweise glauben macht – Süle ist erst 21 Jahre, aber man merkt es ihm nicht an. Sein Trainer Julian Nagelsmann "hat das Gefühl, dass er schon Jahre in der Bundesliga spielt. Dabei ist er noch ein sehr, sehr junger Kerl". Nagelsmann schätzt seinen wuchtigen Abwehrchef sehr: "Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren, er war eigentlich ein Offensivspieler damals. In der U17 als er dann bei mir gespielt hat, haben wir ihn umgeschult, zuerst zum Sechser, dann zum Innenverteidiger."

Viele Jahre blieb bei Süle der Offensivdrang erhalten, erinnert sich Nagelsmann: "Man musste ihn immer bremsen." Jetzt hat er die Positionstreue im Spiel, die ein Trainer bei einem Spieler sehen will. Und er hat noch viel mehr. "Er ist von einem großen Talent gesegnet", weiß sein acht Jahre älterer Trainer: "Vor allem, was die Athletik betrifft." Dennoch, er traut ihm noch weitere Entwicklungsschritte zu. Dann kommen die Bayern vielleicht genau richtig. Davon ist Süle überzeugt.

Förster: "Süle wird seinen Weg machen"

Der junge Süle wechselt im Sommer zum deutschen Rekordmeister und Hoffenheim macht Kasse. Süle hofft auf mehr Klasse. Sein Berater ist wie er davon überzeugt, dass die Wahl richtig und nicht verfrüht ist. Karlheinz Förster betreut ihn schon viele Jahre. "Er hatte ein Angebot von Chelsea London aber er hat sich für München entschieden. Auch wenn er sich da zunächst Mal hinter Mats Hummels und Jerome Boateng hintenanstellen muss. Er wird seinen Weg machen."

Im Sommer ist der Umzug angesagt. Freundin Melissa wird in der bayerischen Landeshauptstadt ein Praktikum für ihr Studium absolvieren und die französische Bulldogge Django darf sich auf ausgedehnte Spaziergänge im Englischen Garten freuen.

Was bald in Bayern weitergeht, hatte in Hessen seinen Anfang. Auch in Walldorf wussten sie schon immer, dass "der Nicki" mal ein Großer wird. Rot-Weiß Walldorf war sein erster Verein. Hier, im Einzugsgebiet von Frankfurt, hat er das Kicken gelernt, hier ist er zum hundertjährigen Bestehen auch vorbeigekommen. Mit der olympischen Silbermedaille aus Rio in der Tasche.

Von Rio nach Walldorf

"Mein Traum war es schon immer, bei den olympischen Spielen zu spielen und dass ich jetzt mit der Silbermedaille an meine erste Wirkungsstätte zurückkehre, ist für mich etwas ganz Tolles", bekannte Süle auf der Hoffenheimer Homepage.

Hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau heißt es – was sonst eher für Politiker und Künstler gilt, gilt hier auch für den Fußball. Der 1,95 Meter große Abwehrhüne wurde als Kind von einer starken Frau trainiert: Waltraud Fouss. Die energische Trainerin hat viel für die Jugendarbeit des Dorfvereins getan und Süle schon immer eine große Karriere vorhergesagt: "Er war schon ein bisschen schwierig, er hatte seinen eigenen Kopf. Er wollte nicht das machen, was die anderen Spieler machen. Er setzte sich immer auf den Ball und sagte: 'Walli, lass die anderen laufen, ich hol die alle ein.'"

Und genau das hat er getan. Mit seiner Schnelligkeit (34,8 km/h in der Spitze), seiner Spielintelligenz (er gewinnt stolze 66% seiner Zweikämpfe) und mit seinem Talent. Das hat man sieben Jahre lang im Kraichgau so gut gefördert, dass er sich nun bereit fühlt für die Herausforderung, zum besten Verein im deutschen Fußball zu wechseln. Doch zuerst hat er noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen – den Ex-Kollegen Modeste am Tore schießen zu hindern.

Waltraud Fouss wird jedenfalls ein genaues Auge darauf haben. Nicht nur seine erste Trainerin weiß, Anthony Modeste holt man nicht mehr ein, wenn man sich zuerst auf den Ball setzt.