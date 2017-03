Bundesliga | 1899 Hoffenheim Launige Kinderstunde mit Julian Nagelsmann

Nagelsmann ließ sich am Mittwoch in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena zusammen mit Torhüter Oliver Baumann fast eine Stunde lang mit Fragen von 40 Schülern löchern. Er gab einige persönliche Einblicke - und sagte auch etwas zu den Champions-League-Träumen des Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga:



Julian Nagelsmann auf die Frage, ...



... ob er ein Haustier habe: "Nicht, dass ich wüsste. Ein paar Spinnen vielleicht."



... was er beruflich gemacht hätte, wenn er nicht Trainer geworden wäre: "Co-Trainer."



... was er nach seiner Trainer-Karriere mal machen möchte: "Mein allergrößter Traum wäre es, mal in die Alpen zu ziehen und da eine Firma zu gründen, die Outdoor-Aktivitäten anbietet. Aber nicht so, dass ich jeden Tag was machen muss."



... wie die Chancen stehen, dass die Kraichgauer erstmals in den Europacup einziehen: "Wenn wir jedes Spiel gewinnen, sind wir dabei. Wenn wir jedes Spiel verlieren, nicht."



... ob er sich denn da in der Verantwortung sehe? "Wenn wir nicht international spielen, hoffe ich nicht, dass alle Kinder hier todunglücklich sind und sechs Wochen durchweinen."



... wie er die Europa League sehe: "Find' ich gut. Sehr gut wäre was anderes ..."



... wie er mit den Spekulationen umgehe, dass er bei anderen Clubs im Gespräch ist? "Es ist nicht so, dass ich abends ins Bett gehe und sage: Wow, was für ein krasser Typ!"



Im Übrigen war Nagelsmann, der in Landsberg/Lech geboren ist, ursprünglich Fan des FC Bayern. "Als ich zu 1860 gegangen bin, war ich schlagartig 60-Fan."