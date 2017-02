Bundesliga|1899 Hoffenheim Hoffenheim holt nur einen Punkt auf Schalke

Der frühe Rückstand durch Alessandro Schöpf in der 5. Spielminute war ein Weckruf für 1899 Hoffenheim. Denn anschließend rissen die Kraichgauer beim FC Schalke 04 das Spiel an sich und spielten quasi auf ein Tor. Allerdings mussten die Hoffenheimer bis zur 80. Minute zittern, bis Sebastian Rudy mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich und 1899 zurück auf Platz vier schoss.

Bis dahin verspielten die Hoffenheimer Angreifer Chance um Chance. Sandro Wagner verpasste Ermin Bicakcics Hereingabe in der 16. Minute. Steven Zubers Schuss in der 19. wurde noch Benedikt Höwedes gerade noch zur Ecke abgefälscht. Kerem Demirbays Schuss konnte Schalke-Torwart Ralf Fährmann parieren. Nadiem Amiris Distanzschuss wenige Sekunden vor der Pause rauschte über das Tor.

Hoffenheims Torjäger Sandro Wagner war größtenteils abgemeldet. Erst in der 51. Minute gab der zehnfache Torschütze seinen ersten Schuss in Richtung Schalker Gehäuse ab. Mitte der zweiten Halbzeit hätte eine Kopfball-Vorlage Wagners fast noch Adam Szalai gefunden, doch der Ex-Schalker kam Sekunden-Bruchteile zu spät (70.). Auf der Gegenseite zeigte sich Burgstaller wieder sehr aktiv in der Schalker Sturmzentrale. Der Winter-Einkauf war an vielen Aktionen beteiligt, auch wenn ihm selbst kein Treffer gelang.