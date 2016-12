Bundesliga | 1899 Hoffenheim Das unglaubliche Jahr der 1899 Hoffenheim

1899 Hoffenheim und Julian Nagelsmann entwickeln haben eine tolle Hinrunde gespielt. Doch wie lange kann Manager Alexander Rosen seinen Erfolgstrainer noch halten?

Fußball | TSG Hoffenheim Gehe mit einem unzufriedenen Gefühl in die Winter-Pause 1899-Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann ist nach dem Spiel gegen den SV Werder Bremen hörbar enttäuscht. Schon wieder hat seine Mannschaft in der Schlussphase wichtige Punkte verloren.

Julian Nagelsmann war nach dem Spiel gegen Bremen bedient. Reihenweise Chancen seiner Mannschaft blieben ungenutzt und so fiel kurz vor Schluss doch noch der Ausgleich. 1:1 hieß der Spielstand nach 90 Minuten und Nagelsmann haderte sichtlich mit dem Ergebnis. Trotzdem stellte er fest: "Wenn ich an Silvester eine Träne aus Frust vergießen würde, dann hätte ich doch einen Pfeil im Kopf." Die Hinrunde war dann doch einfach zu gut, um sich länger zu grämen.

Auch war das Spiel der Hoffenheimer Kicker bislang sehr gut anzusehen. Die Fans in der Sinsheimer Arena durften attraktiven Fußball bestaunen anstatt pure Ergebnisverwaltung. Das Konzept von Nagelsmann sieht Tempofußball und überfallartige Konter vor.

Hoffenheim setzte vor der Saison auf billige Transfers

Was manche Bundesligisten vor der Saison als Ziel ausgegeben haben, hat Hoffenheim schon erreicht: nämlich attraktiv und erfolgreich spielen zu lassen. Und dass mit weit weniger finanziellem Aufwand als die Konkurrenz aus Leverkusen, Wolfsburg oder Dortmund. zehn 10 Millionen Euro. Kevin Volland wurde für das Doppelte an Bayer 04 Leverkusen abgegeben. Volland konnte sich bislang in Leverkusen nicht durchsetzen, Kramaric hingegen ist Leistungsträger bei der TSG.

Vom Sorgenkind zum Anwärter auf die internationalen Plätze

Trainer Julian Nagelsmann und Manager Alexander Rosen blicken positiv in die Zukunft.

Auf Platz 17 übernahm Nagelsmann vergangene Saison den Kraichgau Club. Sein erste Prüfung als Coach war gleich ein Krisengipfel. Damals hieß der Gegner Werder Bremen - Endstand: ebenfalls 1:1.

Während die Norddeutschen weiter im Tabellenkeller festsitzen, überwintern die Kraichgauer auf Platz fünf. Gemessen an seinem Punkteschnitt von 1,69 pro Spiel ist der 29-jährige der erfolgreichste Hoffenheimer Trainer mit mindestens vier Spielen - gleichauf mit Ralf Rangnick.

Hoffenheims Serie füllt die Rekordbücher

Ganz nebenbei wurde auch noch ein neuer Rekord im Südwesten der Republik aufgestellt. Seit 16 Spielen sind die Kraichgauer nun innerhalb einer Saison ohne Niederlage. Damit wurde die bisherige Bestmarke des VfB Stuttgart aus der Saison 2003/2004 mit 15 ungeschlagenen Spielen überboten. Dabei konnte er sich auf seinen Top-Torjäger Sandro Wagner verlassen, der mit neun Toren der erfolgreichste Hoffenheimer ist.

Fußball | TSG Hoffenheim Fazit sehr sehr positiv von dieser Runde Di Santo zum Spiel gegen Bremen.

Doch Hoffenheim kann mehr und Nagelsmann will auch noch mehr sehen von seinen Spielern: "Es ist mehr möglich. Da rede ich nicht davon, in der Tabelle in Sphären vorzustoßen, die vielleicht für uns noch zu früh kämen. Sondern es geht darum, dass wir besser spielen können."

Wie lange bleibt der ehrgeizige Erfolgscoach noch im Kraichgau?

Mit Erfolg weckt man automatisch auch die Begehrlichkeiten bei der finanzkräftigeren Konkurrenz. Bayer Leverkusen soll nach Medienberichten bereits die Fühler nach Julian Nagelsmann ausgestreckt haben. Da ließen sich die möglichen Abgänge von Nikklas Süle und Sebastian Rudy eher verkraften.