Bundesliga | 1899 Hoffenheim Baumann ist bereit für die Nationalmannschaft

Manuel Neuer sei zwar unerreichbar, meinte der 26-Jährige, aber: "Mit den anderen sehe ich mich in einer Liga, so selbstbewusst bin ich schon", sagte Baumann im Interview mit dem "kicker". Der Keeper fügte hinzu: "Mit Anspannung komme ich klar. Ich mache mir selbst ohnehin den größten Druck."

Die Teilnahme an der Königsklasse "wäre ein Mega-Highlight", sagte Baumann, der in der laufenden Runde mit 78,1 Prozent hinter Neuer (79 Prozent) die beste Quote an abgewehrten Bällen vorweisen kann.