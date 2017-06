Bundesliga | 1899 Hoffenheim 1899 bindet Nagelsmann und Rosen langfristig

Insbesondere Nagelsmann galt als stark umworben und war zuletzt auch bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gehandelt worden. Als jüngster Cheftrainer in der Bundesliga hatte er die TSG am 11. Februar 2016 in höchster Abstiegsnot von Huub Stevens übernommen und mit den Kraichgauern nach einem Kraftakt die Klasse gehalten. In der abgelaufenen Saison führte Nagelsmann Hoffenheim erstmals in den Europapokal. Rosen ist in Hoffenheim seit 2010 in unterschiedlichen Funktionen tätig, seit 2013 trägt Rosen die Verantwortung für den Profifußball.