Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 „Am Ende war es einfach schlecht“

Nach der 0:4 Klatsche gegen 1899 Hoffenheim ist bei den Mainzern eine gewisse Ratlosigkeit eingekehrt – gepaart mit der Angst in der Tabelle weiter abzurutschen.

Fabian Frei, Bojan Krkic und Niko Bungert können es nicht fassen

Noch beträgt der Vorsprung auf den Hamburger SV, der Dino der Liga rangiert auf dem Relegationsplatz 16, sechs Punkte. Doch bei der augenblicklichen Form der Nullfünfer sind auch die beiden anstehenden Heimspiele gegen Augsburg und Bremen keine Selbstläufer. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht absteigen“, sagte André Ramalho im SWR Fernsehen in der Sendung Flutlicht und formulierte dass, was nach der Pleite von Hoffenheim viele denken.

Auswärts läuft es nicht

Auffällig, dass es in dieser Saison schon einmal ein solches Spiel, eine solche Klatsche gegeben hat. „Katastrophe – Mainz erlebt Waterloos“ titelten im November die Gazetten, nach dem 1:6 in der Europa League beim RSC Anderlecht. Auch hier stand es bis zur 62. Minute „nur“ 1:2. Wie aber lassen sich die Leistungen bzw. Nicht – Leistungen erklären? Zum einen mit der extremen Auswärtsschwäche. Nur sieben Punkte auf des Gegners Platz, die Mainzer sind in dieser Saison gern gesehene Gäste. Dazu sind auch die Offensivkräfte im neuen Jahr bislang außer Form, nur ein Treffer (beim 1:1 gegen Borussia Dortmund) gelang in den drei letzten Spielen.

„Wir müssen jetzt schon eine gewisse Kurve kriegen“, meint da auch der Mainzer Sportdirektor und weist auf die beiden folgenden Heimspiele gegen den FC Augsburg am Freitag und eine Woche später gegen Werder Bremen hin. Vier Punkte sind da das Minimalziel, will man nicht weiter abrutschen in Richtung Relegationsplätze.

Die Euphorie ist verflogen

Auffällig auch, dass der selbsternannte Karnevalsverein gerade in diesen nicht so tollen Tagen nicht unbedingt auf die bedingungslose Unterstützung seiner Fans zählen kann. Beim ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen den 1.FC Köln blieben 4000 Plätze leer, nach Hoffenheim, keine 120 Kilometer entfernt, wurde nur die Hälfte des Gästekontingents abgesetzt. Irgendwie scheint die Euphorie früherer Jahre verlorengegangen zu sein. Ob diese wieder zurückkehrt haben die Mainzer schon am Freitag selbst in der Hand. Gegen den FC Augsburg.

Große Erwartungen