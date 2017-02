Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 30 Punkte sind das nächste Zwischenziel

Der FSV Mainz 05 strebt nach der 0:4-Pleite bei der TSG Hoffenheim im Heimspiel gegen den FC Augsburg Wiedergutmachung an. Und hofft auf die Unterstützung der Fans.

FSV-Trainer Martin Schmidt (l.) muss eventuell auf Verteidiger Niko Bungert verzichten

Die Aufarbeitung hat dieses Mal etwas länger gedauert. Nach dem Debakel in Hoffenheim gab es dann doch etwas mehr Gesprächsbedarf, natürlich wurden insbesondere die letzten zehn Minuten thematisiert - in dieser Phase machte Hoffenheim aus einem 1:0 noch ein 4:0.

Aber: Martin Schmidt wäre kein guter Fußballlehrer, wenn er nicht auch auf die durchaus vorhandenen positiven Ansätze der Partie vom vergangenen Samstag hingewiesen hätte.

Zwischen dem 1:0 (in der 5.Minute) und dem 2:0 (81.Minute) sei es ein gutes und offenes Auswärtsspiel gewesen, sogar mit der Chance zum 1:1 Ausgleich. Das sagte der Schweizer, der in seinem Team für das Heimspiel gegen Augsburg eine Wiedergutmachungsmentalität festgestellt hat.

Augsburg im Aufwind

Die ist gegen einen zuletzt starken FC Augsburg auch gefordert. Der FCA holte aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte und konnte die beiden letzten Begegnungen in Wolfsburg und gegen Bremen gewinnen. Nicht nur deshalb erwartet der Mainzer Coach ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Bürde Heimspiel sieht Martin Schmidt nicht unbedingt als Drucksituation, sondern als Vorteil und verweist auf die starke Serie in der Mainzer Arena. "Ich glaube, wir haben in den letzten 16 Monaten zu Hause nur zweimal verloren, was sehr wichtig ist für das Gefühl und das Selbstbewusstsein", so Schmidt.

Bungert fraglich

Was das Personal angeht steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Niko Bungert. Sollte der Innenverteidiger wegen seiner Nackenverletzung ausfallen, stünde Leon Balogun wieder zur Verfügung. Winter-Neuzugang Bojan Krkic wurde in der Woche teilweise geschont. "Er war die Intensität unserer Trainingsbelastung aus England nicht gewohnt", begründete Martin Schmidt die Maßnahme.

Ansonsten hätte sich der Spanier in der Woche aber sehr gut weiterentwickelt. Für den anderen Neuen, Robin Quaison – in Hoffenheim war der Schwede noch gesperrt – wird es wohl nicht für einen Platz im Kader reichen. Er konnte in dieser Woche wegen einer Fußverletzung kaum trainieren.

Appell an die Fans

Ein wenig Sorgen macht den Mainzern in den vergangenen Wochen die nicht immer optimale Unterstützung der eigenen Fans. Die heimische Arena war zuletzt nur gegen Borussia Dortmund ausverkauft, und auch nach Hoffenheim wurden die 05er trotz der kurzen Anreise nur von wenigen Zuschauern begleitet. Sportdirektor Rouven Schröder richtet deshalb auch noch einmal einen Appell an die Fans: "Ich glaube jetzt ist eine Phase, da sollte in der Stadt wissen dass wir jeden brauchen. Wer eine Dauerkarte hat, sollte auch ins Stadion kommen, es nützt uns nichts, wenn wir von der Couch angefeuert werden", mahnt Schröder.