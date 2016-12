Bundesliga | 1:1 gegen Bremen Hoffenheim überwintert ungeschlagen

Die TSG 1899 Hoffenheim musste sich am letzten Spieltag vor der Winterpause mit einem 1:1 gegen Werder Bremen begnügen. Der Ausgleich fiel in den Schlussminuten.

Wie gut, dass sich die Mannschaft von diesen Gerüchten überhaupt nicht beeinflussen ließ und auch gegen den SV Werder Bremen ihre tolle Form aus den Vorwochen bestätigte. Schon in den Anfangsminuten diktierte das Team von Trainer Julian Nagelsmann das Spielgeschehen und spielte sich erste Torchancen heraus. Und auch an der ersten Chance für Bremen waren die Hoffenheimer maßgeblich beteiligt, als Mark Uth bei einer Rettungsaktion den Ball nicht richtig traf und sich dieser im hohen Bogen auf die Querlatte und von dort ins Toraus senkte.

In der 26. Minute dann die verdiente 1:0-Führung für Hoffenheim: Kerem Demirbay brachte eine Flanke von rechts nach innen, wo Sandro Wagner den Ball mit der Fußspitze an Bremens Keeper Jaroslav Drobny vorbei ins Tor spitzelte. Niklas Süle, an dem neben den Bayern auch einige Top-Teams aus Europa interessiert sein sollen, hatte in der 34. Minute den zweiten 1899-Treffer auf dem Fuß - dieses Mal blieb aber Drobny mit einer starken Parade der Sieger. Mit dem 1:0 für Hoffenheim ging es in die Pause.