Leichtathletik | Boston-Marathon Adidas leistet sich makabren Fauxpas

Stefan Burhenne absolvierte den diesjährigen Marathon von Boston in 3:47:53 Stunden und erhielt die E-Mail, als er sich auf seiner Rückreise nach Stromberg befand. Bei ihm löste sie aber eher ein kleines Schmunzeln aus: "Der Boston-Marathon ist ein sehr harter Lauf. Da trifft die Formulierung schon zu. Und mit einer gewissen Distanz haben wir die Nachricht nicht so ernst aufgefasst. Ich glaube, in Amerika ist das nicht so gut angekommen. Da wird Adidas ein paar Kunden verloren haben“, sagte Burhenne dem SWR. Dennoch denkt er mit Respekt an die Ereignisse von 2013: "Der Anschlag war natürlich ein Thema bei uns. Wir haben darüber gesprochen und waren auch an der Stelle, wo es passierte."