Mohamed Zidan (Werder Bremen > 1. FSV Mainz 05 | Leihgebühr: 0,2 Mio. Euro) und (Borussia Dortmund > Mainz 05 | 0,4 Mio. Euro)

Zidan war gleich zweimal ein Top-Wintertransfer von Mainz 05. In der Winterpause 2006/07 kam der Ägypter aus Bremen zu den 05ern und wurde Publikumsliebling. Nach der Rückrunde, an deren Ende die Mainzer trotz seiner 13 Tore in 15 Spielen absteigen mussten, wechselte Zidan zum Hamburger SV. In der Winterpause 2011/12 kam der Stürmer dann nochmals an den Bruchweg und erzielte in seinen ersten sechs Spielen jeweils ein Tor - bis heute Bundesligarekord. Im Sommer 2012 wurde sein Vertrag nach Differenzen mit Trainer Thomas Tuchel nicht verlängert.