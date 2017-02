Biathlon | Benedikt Doll Rennen konnte Benni schon immer

Als Benedikt Doll am Samstag in Hochfilzen sein erstes WM-Gold gewann, jubelte seine ganze Heimatgemeinde Breitnau. Für viele, die ihn hier von klein auf kennen, ist er noch immer "Benni". Ein echter Schwarzwälder. Durch und durch.

Vorstandssprecher Lickert weiß aber auch: "Biathlon ist eine Sportart, bei der man nicht nur sportlich fit sein muss, sondern man muss auch psychisch stabil sein. Beim Schießen muss man abschalten können. Da hat sich Benni in der Vergangenheit die ein oder andere Fahrkarte geleistet." Den Lauf hat Lickert mit vielen Freunden bei sich zuhause geschaut und war sich sicher: "Wenn Benni sich keinen Fehlschuss leistet, kann er gewinnen." So kam es dann auch. Benedikt wurde in Hochfilzen Weltmeister im Sprint. Er ist damit der erste Einzelweltmeister der SZ Breitnau. "Das war Gänsehaut-Feeling", freut sich Franz Lickert immer noch.

Dass Benedikt Doll mit sieben Jahren überhaupt zum Biathlon kam, ist auch ein Verdienst von Dagmar Bettinger. Sie arbeitet seit vielen Jahren im Hotel der Eltern von Benedikt. Und sie organisierte für ihre zwei Kinder und für die der Familie Doll ein Biathlon-Schnuppertraining auf dem Notschrei, einem nahegelegenen Gebirgspass im Schwarzwald. Die Kinder hatten großen Spaß und blieben dabei. Dagmar Bettinger übernahm von da an das regelmäßige Training ihrer Kinder - und das von Benedikt und seiner Schwester Stefanie. Dabei war Benni schon immer ein Clown und beim Schießen unkonzentriert. Deshalb war seine Schwester anfangs besser. Aber bereits damals war es so: Wenn er ein gutes Schießergebnis lieferte, war er nicht mehr zu stoppen.

Dagmar Bettinger hat sich den WM-Lauf am Samstag zusammen mit ihrem Sohn angeschaut: "Als er beim Stehendschießen null Fehler machte, da war mir klar, das wird eine Medaille." Es wurde nicht irgendeine, sondern Gold. Sie dachte: "Gott sei Dank! Endlich. Sein erster Einzelsieg." Erst danach dämmerte ihr langsam, dass sie nicht ganz unschuldig an dieser Medaille ist.

Ende März wird ein großer Empfang für die erfolgreichen Sportler der Gemeinde Breitnau stattfinden. Das höchstgelegene Rathaus Deutschlands ist dafür seit Jahren zu klein. Schon bei den Empfängen in den Jahren zuvor kamen 400 bis 500 Fans. Deshalb findet er seither in der Kultur- und Sporthalle statt. Dieses Mal werden noch mehr Wintersportbegeisterte erwartet, um ihren neuen Weltmeister zu feiern - ihren Benni.

Und vielleicht kommt ja noch eine Medaille dazu: Benedikt Doll startet in Hochfilzen am Donnerstag im Einzel, am Samstag in der Herren-Staffel und am Sonntag beim Massenstart.