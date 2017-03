Basketball | ratiopharm Ulm Ulm jetzt Favorit auf die Meisterschaft

Da die beiden Verfolger die reguläre Saison mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Plätzen zwei und drei abschließen, kann es frühestens im Finale zu einem Aufeinandertreffen mit den beiden "Großen" kommen. Das weiß auch Per Günther: "Es ist natürlich eine Riesensache für uns, dass wir im Halbfinale München oder Bamberg aus dem Weg gehen. Deswegen ist der erste Platz etwas besonderes und es sieht so aus als hätten wir heute einen großen Schritt gemacht."

Ein weiterer wichtiger Faktor im Meisterschaftsrennen hat sich auch am Sonntag bemerkt gemacht. Die Ulmer wirkten frischer und ausgeruhter als der Konkurrent aus Bamberg, der neben der Liga unter der Woche auch in der Euroleague spielen muss. "Ich bin der Meinung, dass wir noch nicht gegen die beste Bamberger Mannschaft gespielt haben. Sie hatten drei Spiele in sechs Tagen. Wir liegen seit acht Tagen zu Hause in Ulm in der Sonne", ordnet Per Günther den Sieg ein.