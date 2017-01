Basketball | ratiopharm Ulm „Jeder will für unsere erste Niederlage sorgen"

SWR Sport: Thorsten Leibenath, hinter Ihnen liegt eine phänomenale Hinrunde - 16 Spiele, 16 Siege. Wie erklären Sie sich dieses außerordentliche Abschneiden? Wir haben es in der Hinrunde geschafft, dass wir in allen Partien – egal, ob es eine Mannschaft war, die im hinteren Teil der Tabelle stand oder vorne – mit einer großen Portion Konzentration reingegangen sind. Wir haben keinen Gegner unterschätzt, sind aber auch nicht mit Angst in eine Partie gegangen. Und diese Mischung hat uns geholfen, dass wir eigentlich keine Partie hatten, wo wir eine richtig schlechte Leistung gezeigt haben. Es gab immer mal Phasen – ein Viertel vielleicht nicht so gut. Aber wir waren insgesamt immer so konzentriert, dass wir die Siege noch einfahren konnten. Wie haben Sie die Spannung, die Konzentration, das Selbstbewusstsein, nicht einzubrechen, hingekriegt? Ich glaube, da habe ich gar nicht so viel so viel Einfluss drauf. Das liegt an den Charakteren in der Mannschaft. Das sind Jungs, die alle schon wissen, worum es geht, die Erfahrung in Europa, in Deutschland haben - und, die sich auch sehr gut miteinander verstehen. Denen macht es Spaß, gemeinsam gute Leistungen abzurufen. Und sie sind in beeindruckender Art und Weise in der Lage, ihr eigenes Ego hinten anzustellen, um sich wirklich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Was darf man denn jetzt erwarten von den Ulmern angesichts dieser Leistungen bisher? Zum einen muss man sagen, dass wir zur Zeit gewisse Verletzungssorgen haben. Tim Ohlbrecht fällt für längere Zeit aus, auch Per Günther war verletzt noch nicht wieder dabei. Das müssen wir jetzt erst Mal versuchen mit den Spielern zu kompensieren, die wir haben. Gleichzeitig werden wir jetzt von der ganzen Liga gejagt und jeder will für unsere erste Niederlage sorgen. Das heißt, die Rückrunde wird mit Sicherheit schwerer als die Hinrunde und es sollte keiner erwarten, dass wir da nochmal ohne Niederlage durchgehen.

In drei Wettbewerben sind Sie vertreten: Bundesliga, Pokal, Eurocup. Wie sieht es mit Titelambitionen aus?



Bei uns sind Titelambitionen durchaus immer vorhanden, aber wir reden da eher von einem Titelwunsch. Wir wünschen uns, dass wir endlich einen Titel nach Ulm holen. Erwarten wir es? Ist es das erklärte Ziel und muss man dann enttäuscht sein, wenn dieses Spiel nicht erreicht wird? Damit tue ich mich einfach schwer. Wir können realistisch unsere Situation einschätzen, was mit dieser Mannschaft machbar ist. Wir sind mit Sicherheit momentan über dem Soll. Und vielleicht gelingt es uns, weiterhin über dem Soll zu sein. Daraus aber eine Erwartung abzuleiten, halte ich für falsch. Auch 16 andere würden auch gerne einen Titel in ihre Stadt holen. Wir haben die Möglichkeit, weil wir in drei Wettbewerben noch dabei sind. Wir werden alles dafür tun, dass uns das gelingt. Gleichzeitig würde ich nicht davon sprechen, dass es unser erklärtes Ziel ist - was wir erwarten müssen für Ulm. So weit sind wir als Verein einfach nicht.



Sie haben die Verletzungen angesprochen: Bänderverletzung im Knie bei Tim Ohlbrecht, Per Günther hat Probleme mit dem Nacken. So genau will ihr Verein die Diagnose aber nicht kommunizieren. Was sind die Gründe, dass man sich so bedeckt hält?



Zum einen sind das rechtliche Gründe. Wir dürfen gar nicht einfach so über Verletzungen sprechen. Wenn der Spieler das selbst machen möchte, ist das natürlich ihm überlassen, aber gleichzeitig haben wir eine Verschwiegenheitsklausel in dem Vertrag. Sie werden das kennen. Kommt jemand mit einer Krankmeldung zum Arbeitgeber, kann der Arbeitgeber nicht einfach darüber reden, was diese Krankheit ist. Gleichzeitig ist es im Sport etwas anders: Wir werden zumindest darüber informiert, um welche Verletzung es sich handelt. Der normale Arbeitgeber erfährt ja nicht mal das.



Können Sie dennoch sagen, wann man mit einer Rückkehr rechnen darf?



Nein, genau das können wir eben nicht. Wir hoffen, dass es sich um Tage handelt und nicht um Wochen (bei Per Günther, Anm. d. Red.). Aber ganz genau können wir es eben nicht sagen. Wir müssen jetzt erst Mal einen Zustand erreichen, wo Per auch unter Belastung schmerzfrei ist. Ohne Belastung ist er absolut schmerzfrei, allerdings müssen die Tests unter Belastung noch nachhaltig geführt werden, sodass wir dann sagen können: Er ist nicht nur für ein Spiel fit, sondern er kann das auch über Monate so beibehalten.



Wenn zwei so entscheidende Leistungsträger ausfallen, muss Ulm da nochmal um Einkaufstour gehen?



Es handelt sich bei den verletzten Spielern ja um deutsche Spieler und der deutsche Markt ist letztlich leergefegt (laut einer Regelung der BBL müssen im Spielberichtsbogen von zwölf Profis mindestens sechs einen deutschen Pass haben, Anm. d. Red.) Da gibt es nicht viele Optionen. Natürlich kann man auch mit Vereinen sprechen und fragen, ob sie uns einen Spieler abgeben. Aber die Spieler, die für uns interessant sind, sind auch für andere Vereine interessant und werden derzeit nicht gerne abgegeben. Das heißt, wir haben nur begrenzten Handlungsspielraum. Nichtsdestotrotz gucken wir, ob es nicht auch alternative Möglichkeiten gibt. Macht vielleicht ein Ausländer Sinn, auch wenn wir dann in der Bundesliga sieben Ausländer haben und einen mehr, als wir einsetzen können. Wir denken natürlich auch in diese Richtung nach.



Sie haben Ihren Vertrag bis 2019 verlängert. Was gefällt Ihnen so am Basketball in Ulm und an der Stadt?



An dem Verein gefällt mir die Kombination aus Ehrgeiz, Innovation, „Nie-Stillstehen“ und gleichzeitig bodenständig zu sein. Hier werden keine Luftschlösser gebaut, trotzdem ist man unglaublich ambitioniert und arbeitet weiter, auch wenn man schon einen tollen Status quo erreicht hat. An der Stadt gefällt mir, dass die Menschen unglaublich aufgeschlossen sind. Die Stadtgröße ist wirklich angenehm, weil man keine Stunde zur Arbeit fahren. Es ist aber auch nicht zu klein, sodass man abends nicht weiß, wo man noch was zu essen kaufen kann. Die Optik gefällt mir – tolle Altstadt. Die Stadt hat wirklich ein tolles Flair. Was mir zudem sehr gefällt, ist die Nähe zu den Alpen. Ich bin ein begeisterter Wintersportler und gehe auch im Sommer gerne in die Berge.



Was erwarten Sie im ersten Rückrundenspiel gegen Jena?



Wir haben jetzt im Eurocup gegen Bayern München gespielt und das war eine extrem physische Partie. Nichts anderes erwarte ich gegen Jena. Es ist ein sehr erfahrenes Team. Das macht den Gegner gefährlich. Deswegen haben sie als Aufsteiger auch schon sechs Siege und sie werden sicher nicht nach Ulm kommen, um die Punkte hier zu lassen, sondern es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen.



Das Interview führte Julius Richter