Basketball | Playoffs-Viertelfinale Ulm gleicht gegen Ludwigsburg aus

Ratiopharm Ulm musste auch im zweiten Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg Schwerstarbeit verrichten, um in der der Playoff-Viertelfinal-Serie nicht mit 0:2 in Rückstand zu geraten. In einer intensiven Partie stand es zur Pause noch 40:40, erst im dritten Viertel konnten sich die favorisierten Ulmer entscheidend absetzen und mit 82:76 gewinnen. Beste Werfer waren Chris Babb mit 21 Punkten für Ulm sowie Clifford Hammonds und D.J. Kennedy mit jeweils 14 Punkten.