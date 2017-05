Basketball | Playoffs Ulm will Ludwigsburg erobern

Per Günther ist zurück. Erstmals nach seiner Verletzung präsentiert sich Ulms Kapitän wieder in alter Form. Jetzt will Ulm den Einzug ins Halbfinale perfekt machen, spürt aber auch den Druck.

Per Günther ist wieder in Top-Form

Schon während seiner überraschenden Gala nach langer Leidenszeit wurde Per Günther emotional. Beim 87:76 von Ratiopharm Ulm gegen die MHP Riesen Ludwigsburg im Playoff-Viertelfinale habe er im zweiten Viertel "eine Träne verdrückt", berichtete der 65-malige Basketball-Nationalspieler: "Weil ich so froh war, dass sich mein Körper und Gehirn wieder gesund angefühlt haben."

Noch während des Interviews nach dem Spiel feierten die Ulmer Fans ihren Publikumsliebling mit "Per Günther"-Sprechchören. "Per ist ein Leader auf dem Feld. Ohne ihn wären wir gar nicht so weit, wie wir jetzt sind. Auch wenn er vorher nicht so getroffen hat, wie gewohnt, hat er uns trotzdem immer helfen können", lobt ihn Thorsten Leibenath. "Per Günther ist zurück in der Serie", lobte auch Ludwigsburgs Trainer John Patrick. "Er hat ein super Spiel abgeliefert und wir hatten große Probleme, ihn zu kontrollieren."