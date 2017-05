Basketball | Playoff-Viertelfinale Ulm siegt - Ludwigsburg legt Protest ein

Ratiopharm Ulm hatte sich das Derby gegen Ludwigsburg ganz anders vorgestellt. Nach dem Überraschungssieg der MHP Riesen im ersten Spiel konnte Ulm das zweite und dritte Spiel gewinnen. Ludwigsburg glich noch einmal aus, doch Ulm machte nun in Spiel fünf alles klar und setzte sich mit 91:81 (55:39) durch. In der Runde der letzten Vier empfangen die Ulmer am Sonntag die EWE Baskets Oldenburg, die sich zuvor 3:1 gegen medi Bayreuth durchsetzen konnten.