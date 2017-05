Basketball | Playoff-Viertelfinale Ulm bittet Ludwigsburg zum letzten Derby

Das Viertelfinale zwischen Ratiopharm Ulm und den MHP Riesen Ludwigsburg geht in die fünfte Runde. Am Donnerstag treffen sich beide Teams zum Showdown in Ulm. Ludwigsburg kann dabei Geschichte schreiben.

Ulm und Ludwigsburg sind bereit für den Showdown

Ratiopharm Ulm hatte sich das ganz anders vorgestellt. Nach dem Überraschungssieg der MHP Riesen Ludwigsburg im ersten Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie, konnte Ulm das zweite und dritte Spiel kontrollieren und gewinnen. Am Dienstag-Abend wollte das Team von Thorsten Leibenath dann alles klar machen und ins Halbfinale einziehen. Doch Ludwigsburg ließ dies nicht zu.

In einer überragenden zweiten Halbzeit war vor allem Ludwigsburgs Center Jack Cooley nicht zu stoppen. "Ich danke meinen Mitspielern. Nur dank ihnen konnte ich so eine gute Leistung erbringen", sagte der US-Amerikaner. Den Ludwigsburgern war anzumerken, dass es um alles ging. Von Beginn an stemmte sich John Patricks Team gegen das Ausscheiden. Die Emotionen kochten zwischenzeitlich hoch, als sich Ludwigsburgs Kapitän David McCray und Ulms Raymar Morgan ein langes Wortgefecht lieferten.

Beide Teams geben sich selbstbewusst

Ludwigsburgs Trainer John Patrick erwartet im fünften Spiel eine intensive Partie: "Es wird laut. Es wird heiß. Ich erwarte eine hohe Intensität und Top-Basketball." Cooley hofft auf den psychologischen Vorteil: "Es wird ein hart umkämpftes Spiel, doch wir haben das Momentum auf unserer Seite", sagte der Ludwigsburger Center.

Ulms Trainer Leibenath zeigte sich davon wenig beeindruckt. "Nur weil sie das letzte Spiel gewonnen haben, sehe ich keinen psychologischen Vorteil." Schließlich habe sein Team die komplette Hauptrunde hart für den Heim-Vorteil im fünften Spiel gearbeitet.

Ulm hofft auf bessere Teamleistung

Die Ulmer Fans hoffen dann wieder auf eine bessere Leistung. Vor allem von Chris Babb, dem Top-Scorer der Serie. Leibenath konnte sich in den Playoffs auf den Shooting-Guard verlassen. Doch am Dienstag blieb er blass. Was auch an der Ludwigsburger Defensive lag: "Wir haben einen super Job gemacht, Chris Babb die einfachen Punkte wegzunehmen", sagte Riesen-Trainer Patrick.

Ludwigsburgs Vielseitigkeit

Ludwigsburg zeigte sich in der Serie überraschend vielseitig. Besonders im letzten Viertel des vierten Spiels war zu sehen, dass die MHP Riesen inner- und außerhalb der Zone gefährlich sein können. Das macht den Ulmern die Verteidigung erheblich schwerer. Hinzu kommt eine ebenso gute Verteidigung der Ludwigsburger, die immer wieder leichte Ballverluste der Ulmer provozierte.

Ludwigsburg kann Geschichte schreiben

Ulm hat nach wie vor die besseren Einzelakteure. Allen voran Hauptrunden-MVP Raymar Morgan, der das ganz große Feuerwerk in den Playoffs bisher noch vermissen ließ. Falls Ulm es schafft, seine besten Spieler wieder in Szene zu setzen und auch Per Günther an seine Leistung aus dem dritten Spiel anknüpft, ist Ulm klar im Vorteil. Falls Ludwigsburg allerdings wieder so hart verteidigt und Ulm erneut kein Mittel gegen Jack Cooley & Co. findet, könnte Ludwigsburg mit dem Einzug ins Halbfinale das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte einstellen.

Nicht einmal zwei Tage haben die Spieler Zeit zum Ausruhen. 6.200 Fans erwarten dann am Donnerstag ab 19:00 Uhr im Ulmer Hexenkessel eine spannende Partie. Dann wird sich zeigen ob Ulm den zweiten Matchball verwerten oder Ludwigsburg Geschichte schreiben kann.

Das Viertelfinale (Best of Five)

Spiel 1 Ratiopharm Ulm MHP Riesen Ludwigsburg 93:96 n.V. Spiel 2 MHP Riesen Ludwigsburg Ratiopharm Ulm 76:82 Spiel 3 Ratiopharm Ulm MHP Riesen Ludwigsburg 87:76 Spiel 4 MHP Riesen Ludwigsburg Ratiopharm Ulm 84:76 Spiel 5 Ratiopharm Ulm MHP Riesen Ludwigsburg Donnerstag, 18.05. um 19:00 Uhr