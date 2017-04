Basketball | Paul Zipser Paul Zipser ist der Knipser

Auf den letzten Drücker haben die Chicago Bulls ihre Saison verlängert. Dank Paul Zipser spielt der Klub weiter um die NBA-Meisterschaft mit. Der 112:73-Erfolg gegen Brooklyn zum Ende der Hauptrunde sicherte die Play-Off-Teilnahme. Und in nur 28 Minuten erzielte Zipser dabei 21 Punkte. In seiner ersten NBA-Saison stellte der 23-jährige damit eine neue Karrierebestleistung auf.

Einen leicht faden Beigeschmack gibt es dabei allerdings. Denn Gegner Brooklyn hatte vor dem abschließenden Hauptrundespieltag bereits keine Chance mehr, die Play-Offs zu erreichen und trat nicht in Bestbesetzung an. Sechs wichtige Akteure fehlten beim Ligaschlusslicht. Somit wurde etwa Miami die Chance auf einen Play-Off-Platz genommen. Dafür wäre ein Ausrutscher Chicagos nötig gewesen.

Paul Zipser dürfte es egal sein. Und wenn ihm Freunde auch mal gerne eine gewisse Vergesslichkeit vorwerfen: dieser Abend wird ihm vorerst in Erinnerung bleiben. Sie könnte allerdings auch schnell abgelöst werden. Denn was jetzt ansteht erinnert sehr an NBA-Klassiker aus den 1990er Jahren. Chicago Bulls gegen Boston Celtics. Damals war es vor allen Dingen das Duell Michael Jordan gegen Larry Bird. Diesmal mischt also auch Paul Zipser mit. Los geht die erste Play-Off-Runde für ihn beim momentan stärksten Team des nordamerikanischen Basketball-Osten am kommenden Montag.