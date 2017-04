Basketball | NBA Zipser mit den Chicago Bulls auf Kurs

Der Heidelberger Basketballer Paul Zipser überrascht weiter in der US-Profiliga NBA. In seinem zweiten Playoff-Spiel mit den Chicago Bulls gab es den zweiten Sieg.

Der sechsmalige Meister bezwang den Rekordchampion Boston Celtics, der in der regulären Saison die Nummer eins der Eastern Conference gewesen war, auswärts mit 111:97. Damit gingen die Bulls in der Serie "Best of Seven" mit 2:0 in Führung. Liga-Neuling Zipser kam auf starke 16 Punkte, seine Karrierebestleistung liegt bei 21 Zählern.