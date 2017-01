Basketball | Ludwigsburg vs. Ulm Wer sichert sich den Top-Four-Platz?

Derby in Ludwigsburg: Der ungeschlagene Lokalrivale Ratiopharm Ulm kommt zum Kräftemessen in die Ludwigsburger Arena. Beim "Do-or-die"-Spiel geht es um den Einzug ins Pokal-Halbfinale in Berlin.

Im Derby tritt Ulm am Sonntag in Ludwigsburg an. Bei diesem Spiel geht es um alles: Die Mannschaft, die gewinnt, zieht ins Top Four ein. Die andere Mannschaft fliegt aus dem Pokal.

Am Sonntag wird sich in Ludwigsburg entscheiden, welche Mannschaft aus dem "Ländle" ins Top Four einzieht. Bei dem Turnier am 18. und 19. Februar kämpfen die besten vier Teams um den DBB-Pokal. Ratiopharm Ulm geht gegen Ludwigsburg als Favorit ins Spiel, Trainer Thorsten Leibenath unterschätzt den Gegner, der in der letzten "Regular Season" noch besser als die eigene Mannschaft abschnitt, allerdings nicht.