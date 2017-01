Basketball | Gladiators Trier Aus verrückter Idee wird der totale Wahnsinn

Manchmal haben Fans komische Ideen. In Trier zum Beispiel starteten welche eine verrückte Rückholaktion eines beliebten Spielers. Und die Idee klappte.

Jermaine Bucknor spielt ab sofort für die Römerstrom Gladiators Trier

Zu Erstligazeiten war Jermaine Bucknor Publikumsliebling bei den Basketballern von TBB Trier. 2015 mussten die Trierer allerdings Insolvenz anmelden. "Buck" Bucknor, der seit 2012 für die TBB aktiv war, sich in die Herzen der Fans spielte, sich mit Trier identifizierte wie kaum ein anderer Spieler, verließ daraufhin den Club unter Tränen. Jetzt kehrt er an die Mosel zurück – Buck is back! Letzte Woche Mittwoch ging die verrückte Rückholaktion los.

Die Römerstrom Gladiators Trier (Nachfolge Verein von TBB Trier) gaben an diesem Tag die Trennung von Spieler Ryan Nicholas "aus sportlichen Gründen" bekannt. Das war der Moment, in dem die Fans aktiv wurden. Enzo Sarnelli und sein Kumpel Dennis Nathem nahmen über Facebook Kontakt zu Jermaine Bucknor auf: "Da hatten wir einfach mal die Idee, Beth Bucknor, Jermaines Frau, auf Facebook anzuschreiben und zu fragen, ob "Buck" nicht Lust hätte, wieder nach Trier zu kommen", sagt Enzo Sarnelli.

Fans stellen Kontakt zwischen Verein und Bucknor her

Beth Bucknor antwortete: Gerne kämen sie und Jermaine wieder nach Trier, nur bräuchten sie noch einen Ansprechpartner beim Club. Die Fans stellten den Kontakt zwischen Club-Geschäftsstelle und den Bucknors her. Freitagabend war der Transfer perfekt. Gegen 22 Uhr verkündeten die Römerstrom Gladiators Trier auf ihrer Facebook-Seite: "Jermaine Bucknor kehrt nach Trier zurück, unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende."

Die Nachricht verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken unter den Trier Fans. Als am Samstagabend vor dem Heimspiel gegen Crailsheim der Hallensprecher die Rückkehr als perfekt verkündete, brach unter den Zuschauern ein riesen Jubel aus.

"Buck is back"

Jermaine Bucknor war ein Held in Trier. Nach seinem Abgang spielte der Kanadier bei Belfius Mons-Hainaut (2015/2016) in Belgien sowie dem argentinischen Klub Olimpico LB (2016). Der Pressesprecher der Gladiators Trier, Stefan Kölbel, sagte dem SWR: "Bucknor ist seit Montag in Trier. Er hat jetzt alle nötigen Checks durchlaufen. Jetzt warten wir auf die Spielgenehmigung, dann kann er am Freitag hoffentlich auflaufen“. Sein Vertrag gilt bis zum Saisonende. Noch ist Jermaine Bucknor alleine in der Eifel. "seine Familie kommt aber schnellstmöglich nach", so Kölbel.

Bucknor kommt dem Verein entgegen