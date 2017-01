Basketball | Eurocup Ulm verspielt Sieg gegen Lietkabelis

In der Bundesliga ist ratiopharm Ulm weiterhin ungeschlagen. Auf europäischer Bühne läuft es aktuell jedoch nicht optimal für das Team von Trainer Thorsten Leibenath.

Das Team von Thorsten Leibenath kassierte die zweite Niederlage in der Zwischenrunde (Archiv)

Nach einer spannenden Schlussphase hat Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm in der Eurocup-Zwischenrunde einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath unterlag am Mittwoch in Litauen BC Lietkabelis knapp mit 84:86 (53:41) und konnte damit auch im zweiten Zwischenrunden-Spiel keinen Sieg feiern.