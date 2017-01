Basketball | Champions League Ludwigsburg verliert zu Hause gegen Sassari

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben ihr letztes Heimspiel in der Gruppenphase der Champions League verloren. Knackpunkt im Spiel aus Sicht der Ludwigsburger war das dritte Viertel.

Der bereits für die Playoffs qualifizierte Bundesliga-Achte aus Ludwigsburg unterlag am Dienstag dem italienischen Vertreter Dinamo Sassari mit 75:78 (33:32). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zogen die Gäste nach dem Wechsel dank eines 15:1-Laufs davon, insgesamt ging das dritte Viertel mit 25:9 an Dinamo Sassari. Trotz einer energischen Aufholjagd der Schwaben brachte das Team aus Italien den Sieg am Ende nach Hause.